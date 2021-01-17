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У Кейт Міддлтон і принца Вільяма є таємна резиденція, про яку ніхто не знав (фото)

Сьогодні, 11:30

У цьому місці пара неодноразово гостювала на початку своїх відносин

Кенсінгтонський палац став основним місцем перебування принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а маєток Анмер-Холл в Норфолку тепер їхня заміська резиденція.

Але, як виявилося, це не вся нерухомість герцогів Кембриджських – вони володіють ще однією, про яку воліють не говорити.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми
Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми
Фото: Getty Images

За інформацією британських таблоїдів, у принца Вільяма та Кейт Міддлтон є третій королівський будинок, де кілька років тому зароджувалися їхні стосунки. Котедж Там-На-Гар, розташований на території маєтку Балморал, був подарований Вільяму королевою-матір'ю перед її смертю у 2002 році.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп, герцог Единбурзький зі своїми дітьми, принц у замку Балморал
Королева Єлизавета II і принц Філіпп, герцог Единбурзький зі своїми дітьми, принц у замку Балморал
Фото: Getty Images

Цей будинок є одним з 150 будівель у маєтку площею 50 000 акрів, а недалеко розташована резиденція принца Чарльза і Камілли Балморал. Джерела стверджують, що будучи студентами, Кейт і Вільям проводили тут багато часу.

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"Герцог і герцогиня Кембриджські проводили там час, коли Кейт вперше познайомили з сім'єю", – передає слова інсайдера Express UK.

Королівське подружжя також гостювало у котеджі влітку 2019 року із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

Ще нікому не вдавалося сфотографувати котедж зовні і зсередини. Кажуть, він прихований за деревами і до нього неможливо підібратися з фотоапаратом непоміченим.

Яким видом транспорту користується королева Єлизавета II, дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що Меган і Гаррі йдуть з соцмереж. З цього приводу ми згадали їхні кращі пости в Instagram .

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