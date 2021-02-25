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Тодоренко об отношениях с Топаловым: "Ругались и ходили к психологу"

Сегодня, 15:20

У пары были разногласия из-за сына

Известная телеведущая Регина Тодоренко, чей новый имидж недавно раскритиковали в Сети, призналась, что у нее с мужем Владом Топаловым возникали ссоры из-за ребенка.

Регина призналась, что у них с Владом еще год назад не совпадали взгляды на воспитания сына. Из-за этого пара нередко ссорилась.

"Считаю, что это нормально, ведь все идет из семьи, у Влада воспитание его родителей, у меня — моих, естественно, что мы никак не могли сойтись, прийти к консенсусу. Потом начали читать литературу, которая помогла нам разобраться, посещать консультации детских, семейных психологов, такая терапия положительно повлияла", – рассказала Регина в интервью wday.ru.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сейчас, по словам ведущей, у них в семье редко возникают споры и они с супругом поддерживают друг друга.

Напомним, недавно Регина Тодоренко чуть не утонула на Бали. Она уже давно учится серфингу, но занятия проходят нерегулярно, и поэтому она называет себя "вечным серф-учеником".

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