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"Болит адски": Регину Тодоренко госпитализировали на Бали

Сегодня, 10:45

Телеведущая получила травму ноги

У Регины Тодоренко уже начались новогодние приключения. Телеведущая попала в больницу на Бали из-за травмы ноги. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Регина решила возобновить свои занятия серфингом. Одна из тренировок закончилась травмой ноги.

"Хорошо покаталась на серфе. Рифом разрезала ногу. На правой руке и ступне синяки. Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла", – поделилась Тодоренко со своим подписчиками.

Вместе с Региной в больницу поехал ее муж Влад Топалов.

"Что-то пошло не так, да любимый? Зато мне было классно. Я покаталась на серфе. Ура", — сказала телеведущая.

Топалов дал понять, что не в восторге от такого увлечения жены.

Ранее мы рассказывали, что Регина Тодоренко угодила в скандал из-за фото с сыном в бизнес-классе самолета.

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