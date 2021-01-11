"Попала в жуткое месиво": Регина Тодоренко чуть не утонула на Бали

Отпуск телеведущей не обходится без экстремальных ситуаций

Приключения телеведущей Регины Тодоренко на Бали продолжаются. Только недавно телеведущая травмировала ногу, а в этот раз занятия серфингом чуть не закончились трагедией. Регина в Instagram рассказала, что могла утонуть.

Тодоренко отметила, что уже давно старается научиться кататься на серфинге. Но занятия проходят нерегулярно, и поэтому она "вечный серф-ученик".

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Порой я не справляюсь с некоторыми волнами (1,5 м и выше). И даже начинаю паниковать, если на меня обрушивается стенообразная тонна воды. Так и вчера было, я в очередной раз попала в жуткое месиво, когда пришел сет незнакомых мне и необузданных волн", – рассказала Регина.

В этот раз волны чуть не унесли ее на дно, но девушка смогла взять себя в руки и выплыть на безопасное пространство.

Телеведущая отметила, что не перестала бояться воды после этого случая, но все же планирует бороться со своим страхом.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко попала в скандал.

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