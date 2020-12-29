"Где трусы?" Загоревшая Регина Тодоренко пробежалась по пляжу вдоль океана
Знаменитость устроила себе теплую зиму
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко, которая показала, какой массаж терпит ради красоты, поделилась фотографией с отдыха в теплой стране.
На снимке, опубликованном в Instagram, Регина Тодоренко демонстрирует загоревшее тело в то время, как бежит по пляжу и оборачивается лицом к фотографу. Однако тень солнца и телесный купальник Регины создали забавный эффект, будто она бежит обнаженной. Блогер это подметила и сама.
"Где трусы?", – написала Регина Тодоренко.
Некоторые поклонники тоже решили с юмором прокомментировать фото ведущей.
Напомним, что ранее Регина Тодоренко угодила в скандал из-за фото с сыном в бизнес-классе самолета.
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