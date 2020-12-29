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"Где трусы?" Загоревшая Регина Тодоренко пробежалась по пляжу вдоль океана

Сегодня, 11:02

Знаменитость устроила себе теплую зиму

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко, которая показала, какой массаж терпит ради красоты, поделилась фотографией с отдыха в теплой стране.

На снимке, опубликованном в Instagram, Регина Тодоренко демонстрирует загоревшее тело в то время, как бежит по пляжу и оборачивается лицом к фотографу. Однако тень солнца и телесный купальник Регины создали забавный эффект, будто она бежит обнаженной. Блогер это подметила и сама.

"Где трусы?", – написала Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Некоторые поклонники тоже решили с юмором прокомментировать фото ведущей.

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Напомним, что ранее Регина Тодоренко угодила в скандал из-за фото с сыном в бизнес-классе самолета.

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