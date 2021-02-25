Тодоренко про стосунки з Топаловим: "Вони сварилися і ходили до психолога"

У пари були розбіжності через сина

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, чий новий імідж недавно розкритикували в Мережі, зізналася, що у неї з чоловіком Владом Топаловим виникали сварки через дитину.

Регіна зізналася, що в них з Владом ще рік тому не збігалися погляди на виховання сина. Через це пара нерідко сварилася.

"Вважаю, що це нормально, адже все йде з сім'ї, у Влада виховання його батьків, у мене – моїх, природно, що ми ніяк не могли зійтися, прийти до консенсусу. Потім почали читати літературу, яка допомогла нам розібратися, відвідувати консультації дитячих, сімейних психологів, така терапія позитивно вплинула", – розповіла Регіна в інтерв'ю wday.ru.

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Зараз, за словами ведучої, у них в сім'ї рідко виникають суперечки і вони з чоловіком підтримують один одного.

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко мало не потонула на Балі. Вона вже давно вчиться серфінгу, але заняття проходять нерегулярно, і тому вона називає себе "вічним серф-учнем".

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