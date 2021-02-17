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В Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко

Сегодня, 12:31

Не все оценили изменения

Регина Тодоренко продолжает экспериментировать с внешностью. В прошлом году артистка уже покрасила волосы в розовый цвет и поклонники оценили новые имидж телеведущей.В этот раз Регина решила обновить образ, но нарвалась на критику подписчиков.

Телеведущая опубликовала в Instagram фото, на котором ее волосы стали нежно-розовыми, в тон был сделан макияж.

"Никогда не могла бы подумать, что мне пойдёт такой яркий нежно-розовый образ! Прямо захотелось сменить волосья", – подписала фото Регина.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Но не все оценили восторг телеведущий. Поклонники написали, что такой образ ее старит и ей не идет.

"Не очень то идет", "Вас старит", "Не ваш цвет", – написали в Сети.

Напомним, недавно Регина Тодоренко чуть не утонула на Бали. Она уже давно учится серфингу, но занятия проходят нерегулярно, и поэтому она называет себя "вечным серф-учеником".

Ранее поклонники заметили изменения во внешности Ани Лорак.

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