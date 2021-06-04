Тина Кароль в платье с глубоким декольте представила колье, но внимание фанатов привлекло не оно
Артистка презентовала созданное ею украшение. Подвеска, которую представила Тина, украшена гравировкой в виде микросхем
Известная украинская певица Тина Кароль, показавшая наряд, который никогда в жизни не наденет, презентовала колье, которое она создала вместе с известным ювелирным брендом.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фото. На снимках она позирует в черном облегающем платье, которое выгодно подчеркивает ее стройную фигуру.
Поклонники Тины не разглядели на шее у певицы колье, их внимание приковала именно ее фигура:
- Да, прям все на колье и смотрим.
- Ой, я даже колье не заметила.
- Колье просто потерялось на этих фотографиях. Хоть убейте, не вижу.
- Богиня!
- Такая красивая!
- Господи, не сразу поняла, что это реклама подвески, я не даже не заметила. Тина, твои фотосессии с ума сводят. Конечно же, мы именно на подвеску смотрим.
Свой наряд Тина дополнила босоножками на каблуке. В макияже артистка сделала акцент на глаза, нарисовав длинные стрелки. Волосы Тины были уложены небольшими волнами, артистка также выбрала черный лак для ногтей, который завершил ее вамп-образ.
В повседневной жизни Тина, кстати, предпочитает спокойные оттенки. Артистка любит уютные casual-костюмы, джинсы и кофты. Такой стиль кардинально отличается от костюмов, в которых Кароль выступает на сцене.
Если на концертах ее можно увидеть в соблазнительных платьях с декольте и высоким разрезом, на высоких каблуках и с красной помадой, то в жизни Тина скорее выберет нюдовый оттенок в макияже, удобные и стильные кеды и теплый спортивный костюм.
Ранее мы сообщали, что Тина Кароль планирует посетить Непал и подняться на знаменитую гору Эверест. В путешествие артистка отправится уже осенью этого года.
Кстати, перед своим путешествием в Намибию Кароль стала веганкой. Смотрите видеосюжет об этом:
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