Тіна Кароль в сукні з глибоким декольте представила кольє, але увагу фанатів привернули не воно

Артистка презентувала створену нею прикраса. Підвіска, яку представила Тіна, прикрашена гравіруванням у вигляді мікросхем

Тіна Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка показала вбрання, яке ніколи в житті не вдягне, презентувала кольє, яке вона створила разом з відомим ювелірним брендом.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фото. На знімках вона позує в чорній відвертій сукні, яка вигідно підкреслює її струнку фігуру.

Тіна Кароль створила срібне кольє Фото: instagram.com/tina_karol

Шанувальники Тіни не розгледіли на шиї у співачки кольє, їхню увагу прикувала саме її постать:

Так, прям всі на кольє і дивимося.

Ой, я навіть кольє не помітила.

Кольє просто загубилося на цих фотографіях. Хоч убийте, не бачу.

Богиня!

Така гарна!

Господи, не відразу зрозуміла, що це реклама підвіски, я не навіть не помітила. Тіна, твої фотосесії з розуму зводять. Звичайно ж, ми саме на підвіску дивимося.

Скріншот: Instagram

Свій наряд Тіна доповнила босоніжками на підборах. У макіяжі артистка зробила акцент на очі, намалювавши довгі стрілки. Волосся Тіни були укладені невеликими хвилями, артистка також вибрала чорний лак для нігтів, який завершив її вамп-образ.

Тіна Кароль створила срібне кольє Фото: instagram.com/tina_karol

У повсякденному житті Тіна, до речі, віддає перевагу спокійним відтінкам. Артистка любить затишні casual-костюми, джинси і кофти. Такий стиль кардинально відрізняється від костюмів, в яких Кароль виступає на сцені.

Якщо на концертах її можна побачити в спокусливих сукнях з декольте і високим розрізом, на високих підборах і з червоною помадою, то в житті Тіна швидше вибере нюдовий відтінок у макіяжі, зручні й стильні кеди та теплий спортивний костюм.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль планує відвідати Непал і піднятися на знамениту гору Еверест. У подорож артистка відправиться вже восени цього року.

До речі, перед своєю подорожжю до Намібії Кароль стала веганкою. Дивіться відеосюжет про це:

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