Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Тіна Кароль в сукні з глибоким декольте представила кольє, але увагу фанатів привернули не воно

Сьогодні, 18:17

Артистка презентувала створену нею прикраса. Підвіска, яку представила Тіна, прикрашена гравіруванням у вигляді мікросхем

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка показала вбрання, яке ніколи в житті не вдягне, презентувала кольє, яке вона створила разом з відомим ювелірним брендом.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фото. На знімках вона позує в чорній відвертій сукні, яка вигідно підкреслює її струнку фігуру.

Тіна Кароль створила срібне кольє
Тіна Кароль створила срібне кольє
Фото: instagram.com/tina_karol

Шанувальники Тіни не розгледіли на шиї у співачки кольє, їхню увагу прикувала саме її постать:

  • Так, прям всі на кольє і дивимося.
  • Ой, я навіть кольє не помітила.
  • Кольє просто загубилося на цих фотографіях. Хоч убийте, не бачу.
  • Богиня!
  • Така гарна!
  • Господи, не відразу зрозуміла, що це реклама підвіски, я не навіть не помітила. Тіна, твої фотосесії з розуму зводять. Звичайно ж, ми саме на підвіску дивимося.
Скріншот: Instagram

Свій наряд Тіна доповнила босоніжками на підборах. У макіяжі артистка зробила акцент на очі, намалювавши довгі стрілки. Волосся Тіни були укладені невеликими хвилями, артистка також вибрала чорний лак для нігтів, який завершив її вамп-образ.

Тіна Кароль створила срібне кольє
Тіна Кароль створила срібне кольє
Фото: instagram.com/tina_karol

У повсякденному житті Тіна, до речі, віддає перевагу спокійним відтінкам. Артистка любить затишні casual-костюми, джинси і кофти. Такий стиль кардинально відрізняється від костюмів, в яких Кароль виступає на сцені.

Якщо на концертах її можна побачити в спокусливих сукнях з декольте і високим розрізом, на високих підборах і з червоною помадою, то в житті Тіна швидше вибере нюдовий відтінок у макіяжі, зручні й стильні кеди та теплий спортивний костюм.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль планує відвідати Непал і піднятися на знамениту гору Еверест. У подорож артистка відправиться вже восени цього року.

До речі, перед своєю подорожжю до Намібії Кароль стала веганкою. Дивіться відеосюжет про це:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Тіна Кароль вперше виступить на Atlas Weekend-2021. В Мережі не оцінили хедлайнерку Бандана, як у Тіни Кароль - хіт літа. Надихаємося образом співачки Тіна Кароль натякнула на продовження стосунків з Даном Баланом
Тіна Кароль
Реклама

Новини партнерів

Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Ушла из жизни легендарная балерина: трагические подробности
Ушла из жизни легендарная балерина: трагические подробности
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье

Популярні статті

Сьогодні, 17:46Психо

50 корисних звичок на кожен день, щоб відчувати себе добре

Сьогодні, 16:03Смачно

Пиріг "Зебра" – рецепт на кефірі в духовці

Сьогодні, 13:50Смачно

Кускус – калорійна каша. З чим і коли її треба їсти без шкоди для здоров'я

Сьогодні, 13:22Психо

Краще промовчати: ТОП-6 жіночих фраз, які терміново потрібно забути

Сьогодні, 12:40Зірково

ТОП-5 незвичайних фактів про іменинницю Анджеліну Джолі. Такого ви точно не знали!

Сьогодні, 11:25Events

Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні

Вчора, 14:23Психо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

Вчора, 13:40Events

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Вчора, 10:44Зірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

Вчора, 07:01Смачно

3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

2 червняЗірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

2 червняФаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

2 червняМодно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

2 червняПсихо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

2 червняСмачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Новини партнерів

Знаменитый актер погиб вместе с женой: первые детали
Знаменитый актер погиб вместе с женой: первые детали
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти