Тина Кароль показала наряд, который ни за что не наденет. Его создал дизайнер Леди Гаги (фото)

Необычный костюм для сцены артистке пошили специально для ее выступлений и съемок в клипах, однако наряд артистке не понравился

Тина Кароль показала наряд, который никогда в жизни не наденет Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая впервые выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend-2021, показала костюм, который никогда в жизни не наденет.

В новом интервью "42 вопроса Тине Кароль" на YouTube-канале артистки она продемонстрировала экстравагантный костюм, который по стилю напоминает наряды эпатажной американской певицы Леди Гаги.

"Это, кстати, ее (Леди Гаги – Ред.) дизайнер и делал. Но это мне не совсем подходит. Наряд отправится обратно. Такое бывает", – заявила Тина интервьюеру.

Непонятно, Тина пошутила о дизайнере Гаги или же она говорила об этом всерьез, но сам наряд и вправду напоминает яркие и необычные костюмы американской звезды.

Наряд Тины Кароль Фото: Скриншот из YouTube

Наряд представляет собой длинный комбинезон ярко-синего цвета с нюдовыми вставками. Также к костюму прилагались и синие туфли на высоком каблуке. Тине такой образ не понравился, поэтому наряд отправится обратно к дизайнеру.

Наряд Тины Кароль Фото: Скриншот из YouTube

В повседневной жизни Тина, кстати, предпочитает спокойные оттенки. Артистка любит уютные casual-костюмы, джинсы и кофты. Такой стиль кардинально отличается от нарядов, в которых Кароль выступает на сцене.

Если на концертах ее можно увидеть в соблазнительных платьях с декольте и высоким разрезом, на высоких каблуках и с красной помадой, то в жизни Тина скорее выберет нюдовый оттенок в макияже, удобные и стильные кеды и теплый спортивный костюм.

Кстати, ранее мы рассказывали, как носить тренд этого лета – банданы. О банданах заговорили еще год назад, когда те появились в коллекциях Dior и Jacquemus. С тех пор тренд постепенно набирал обороты, чтобы этим летом достичь своего пика. Отличным примером поделилась Тина Кароль в своем Instagram.

Смотрите полную версию интервью Тины Кароль:

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