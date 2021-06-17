Тина Кароль в пижамном костюме от Louis Vuitton за 97 тыс. гривен пришла на радио в Казахстане

Певица продолжает проводить время в Казахстане, куда она отправилась презентовать свой новый альбом "Красиво". Песни певицы пользуются огромной популярностью в этой стране

Тина Кароль в пижамном комплекте от Louis Vuitton Фото: instagram.com/tina_karol

36-летняя певица Тина Кароль, которая на днях в топе за 33 тыс. грн от Louis Vuitton закупилась на рынке в Казахстане, в рамках своей поездки посетила несколько местных радиостанций. В качестве нового образа звезда выбрала комплект в пижамном стиле от своего любимого бренда.

В Instastories Тина Кароль опубликовала серию фото, которые сделала во время посещения радио. Костюм звезды состоял из рубашки с воротником и длинных свободных брюк из шелкового твила. Этот же комплект представлен в новой коллекции Louis Vuitton и в сумме стоит 260 тысяч рублей (около 97 тысяч гривен). Стоит признать, что такой изысканный, но в то же время легкий и минималистичный образ певице к лицу.

Костюм от Louis Vuitton, который выбрала Тина Кароль для своего нового образа Фото: Louis Vuitton

Звезда сделала свою фирменную укладку волос с нежными локонами. Макияж у артистки был в нюдовых оттенках, звезда сделала акцент на глазах и нарисовала аккуратные стрелки.

Скриншот Instagram

Образ был дополнен босоножками с открытым мысом.

Скриншот Instagram

В этот же день певица встретилась с поклонниками и дала автографы.

Скриншот Instagram

За один день звезда успела побывать на нескольких радиостанциях. Вскоре артистка сменила босоножки на белые кроссовки.

Скриншот Instagram

Тина Кароль приехала в Казахстан на неделю продвигать свой альбом "Красиво". Во время утреннего шоу на одном из местных телеканалов, Тина Кароль призналась, что не ожидала, что у нее в Казахстане так много поклонников. Звезда уже успела выступить на местных телепередачах и побывала на Зеленом рынке в Алматы. Туда певица тоже пришла в стильном аутфите от элитного бренда Louis Vuitton.

Смотрите в сюжете захватывающую историю карьеры Тины Кароль:

Напомним, что ранее Тина Кароль озадачила поклонников странными жестами в новом видео для TikTok.

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