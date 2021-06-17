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Вера Брежнева спела о разочаровании в любви и обеспокоила поклонников (видео)

Сегодня, 12:47

К концу недели украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, порадовала поклонников новой премьерой. Звезда представила трек в стиле "евродиско"

Вера Брежнева выпустила новый сингл
Вера Брежнева выпустила новый сингл
Фото: Скриншот из YouTube

Певица Вера Брежнева, которая отфутболила подписчика из-за комментария об Ани Лорак, презентовала новый сингл "Розовый дым". Автором текста песни и музыки по традиции выступил супруг артистки, продюсер "ВИА Гры" Константин Меладзе. О премьере Вера Брежнева сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Каждый человек хоть раз в жизни примерял розовые очки. Но рано или поздно их приходится снимать. Мы всегда чрезмерно романтизируем отношения, думаем, что если есть любовь, то никаких проблем в отношениях и семье быть не должно, правда? Практика показывает, что это далеко не так. И дело не в разочаровании, а в принятии реальности", – написала певица.

В песне, в которой сочетается атмосфера 80-х и стиль "Евродиско", Вера Брежнева поет о принятии всех реалий отношений, которые раньше казались идеальными.

Слушайте новый трек Веры Брежневой:

Однако грустные слова песни обеспокоили поклонников звезды.

В комментариях один из поклонников написал:

  • "Какие грустные слова местами, надеюсь не про вас?"

На что Вера Брежнева ответила: "Всякое бывало...", не добавляя каких-либо уточнений.

Скриншот Instagram

Другим же было любопытно, кому принадлежит мужской голос в треке, который появляется после второй минуты.

  • "Чей мужской голос? Константина?"
Скриншот Instagram

Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно сыграли свадьбу в 2015 году. Пара долгое время умело скрывала свои отношения, в то время как за ней активно следили папарацци. До романа с Меладзе на протяжении четырех лет Вера Брежнева состояла в "ВИА Гре", но в 2007 году оставила коллектив и начала сольную карьеру. В последние годы Константин Меладзе является неизменным автором песен своей супруги.

Сегодня выпустил новую работу и украинский рэпер Потап – артист записал музыкальное видео на трек "Экзорцист".

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шоу-бизнес певица Вера Брежнева
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