Потап с полуобнаженной красоткой провел обряд экзорцизма в новом клипе – видео

Украинский рэпер решил выйти из привычного образа и удивить поклонников. В сотрудничестве с известным украинским режиссером артист сделал настоящий мини-фильм с элементами хоррора

Потап выпустил клип "Экзорцизм" Фото: Скриншот из YouTube

Рэпер Потап, который ранее представил лирическую песню о любви, выпустил новое музыкальное видео на трек "Экзорцизм". В мистическом клипе Потап появился в неожиданном образе, а главной героиней ролика стала загадочная белокурая красотка.

В описании к видео, опубликованному на YouTube-канале Потапа, говорится, что героиня видео – олицетворение любви.

"Главный герой – творец, который обуян страстями. До того, как происходит судьбоносная встреча с Любовью, его душа полна терзаний и противоречий. Героиня – олицетворение Любви, она играет решающую роль в судьбе Героя: излечивает его душевные раны, делает его лучше и сильнее, усмиряет его, подобно обряду экзорцизма", – написал рэпер.

Трек "Экзорцизм" вошел в новый альбом Потапа "Без рекламы". Постановщиком видео стал украинский кинорежиссер Стас Капралов, который снял триллер "Пик страха" с Иванной Сахно и мастерски владеет этим жанром. Героиней видео стала украинская актриса Анастасия Король.

Кадр из клипа Потапа на песню "Экзорцизм" Фото: Скриншот из YouTube

В итоге музыкальное видео получилось кинематографичным, атмосферным и завораживающе жутким.

Потап в новом клипе "Экзорцизм" Фото: Скриншот из YouTube

Рэпер признался, что сюжетная линия видео повторяет линию его собственной судьбы.

"У нас получился мини-фильм с элементами хоррора про волшебную и целительную энергию любви", – говорится в описании к видео.

Смотрите новый клип Потапа – "Экзорцизм":

Поклонники рэпера пришли в восторг от его новой работы и признались, что видео у них стоит уже на повторе.

Потап красава! Совершенно другая сторона! Но очень многих эта грань касается!"

"Класс. Я вспомнила старые клипы Mozgi Production, наполненные смыслом и аллегориями"

Уже на повторе у меня! Спасибо, что показываешь нам другого себя!"

"Лучшая работа на данный момент"

Скриншот YouTube

Ранее Настя Каменских призналась, какие у нее на самом деле отношения с сыном Потапа.

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