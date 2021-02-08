Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

Сегодня, 10:59

Певица опубликовала ответ в Instagram

В третьем выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" одна из звездных детективов Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", имея в виду стиль ее песен. Позже ей пришлось публично извиниться. Тина отреагировала на слова Оли в Instastories.

Кароль опубликовала в соцсетях обращение к Поляковой.

"Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради сына. Но не похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ. Моя ты прелесть", – ответила Тина.

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Отметим, что Оля Полякова ранее записала видео с извинениями, в котором объяснила, что, назвав Тину "плакальщицей на похоронах", не имела в виду ее личную трагедию (в 2013 году у Тины от онкологического заболевания скончался супруг Евгений Огир), а лишь ее репертуар.

"Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и очень уважаю, и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии. Все, кого это зацепило или оскорбило я искренне прошу прощения", – говорит Оля в видео.

(@polyakovamusic)

С чего все началось?

На шоу "Маска", в котором звездные детективы пытаются разгадать, кто из знаменитых личностей спрятался в костюмах, Оля Полякова, разгадывая персонажа Козу, предположила, что под этой маской может скрываться Тина Кароль.

Номер Козы на шоу был стилизован под латиноамериканский праздник День мертвых, который посвящен памяти всем умершим.

Олег Винник, который также является детективом шоу, в шутку предположил, что за маской Козы может скрываться "плакальщица", на что Оля Полякова ответила: "А кто у нас известная плакальщица?" Когда никто не смог догадаться, кого она имеет в виду, Оля шепотом объяснила, что это Тина Кароль.

Скриншот: кадр из видео на YouTube

Напомним, Оля Полякова похвасталась подарками на день рождения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Минус один страх": Алена Шоптенко рассказала, чего ей стоило участие в "Маске" "Как ты могла?": Олег Винник отреагировал на участие Алены Шоптенко в шоу "Маска" Кто покинул шоу "Маска" в третьем эфире - рассекречено имя еще одной звезды
Тина Кароль Оля Полякова шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Скончался известный украинский музыкант. Названа причина смерти
Скончался известный украинский музыкант. Названа причина смерти
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти

Популярные статьи

Вчера, 19:54Звездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 7-13 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 7 февраля: Весам и Рыбам нужно позаботиться о себе

6 февраляЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в третьем эфире – рассекречено имя еще одной звезды

6 февраляМодно

Маникюр ко Дню влюбленных: самый актуальный дизайн 2021 года

6 февраляEvents

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

6 февраляЗвездно

Любовь в соцсети: как менялись посты Зеленских в Instagram

6 февраляФаново

Именины Ксении-2021: поздравления с днем ангела

6 февраляEvents

День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи

6 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 6 февраля: Овнам нужно больше общаться, а Тельцы смогут решить любой вопрос

5 февраляЗвездно

"У нее пенсия 1500 гривен": Виктор Павлик признался, почему не помогает финансово своей маме

5 февраляФаново

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

5 февраляЗвездно

Алина Гросу поменяла прическу и вернула эпоху "Бджілки" (фото)

5 февраляФаново

День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой

5 февраляЗвездно

Умер Виталий Альшанский – актер "Бригады" и "Полицейского с Рублёвки"

5 февраляЗвездно

Виктор Павлик впервые рассказал об отношениях с родной сестрой, живущей в Москве

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Полякова публично извинилась перед Кароль
Полякова публично извинилась перед Кароль
На "Голосе" выступила внучка экс-президента Украины
На "Голосе" выступила внучка экс-президента Украины
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Отдых в Египте привел украинку в бешенство
Отдых в Египте привел украинку в бешенство
Цукерки молодості. Які солодощі можна їсти без шкоди для здоров’я
Цукерки молодості. Які солодощі можна їсти без шкоди для здоров’я

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять