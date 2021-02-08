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Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

Сьогодні, 10:59

Співачка опублікувала відповідь в Instagram

У третьому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" одна із зоряних детективів Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні", маючи на увазі стиль її пісень. Пізніше їй довелося публічно вибачитися. Тіна відреагувала на слова Олі в Instastories.

Кароль опублікувала в соцмережах звернення до Полякової.

"Ти була права. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити заради сина. Але не похоронах, а за здоров'я і за силу висоти в близькості споріднених душ. Моє ти золотце", – відповіла Тіна.

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що Оля Полякова раніше записала відео з вибаченнями, в якому пояснила, що, назвавши Тіну "плакальницею на похороні", не мала на увазі її особисту трагедію (у 2013 році у Тіни від онкологічного захворювання помер чоловік Євген Огір), а лише її репертуар.

"Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю і дуже поважаю, і ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії. Все, кого це зачепило або образило я щиро прошу пробачення", – каже Оля у відео.

(@Polyakovamusic)

З чого все почалося?

На шоу "Маска", в якому зіркові детективи намагаються розгадати, хто із знаменитих особистостей сховався в костюмах, Оля Полякова, розгадуючи персонажа Козу, припустила, що під цією маскою може ховатися Тіна Кароль.

Номер Кози на шоу був стилізований під латиноамериканське свято День мертвих, яке присвячено пам'яті всім померлим.

Олег Винник, який також є детективом шоу, жартома припустив, що за маскою Кози може ховатися "плакальниця", на що Оля Полякова відповіла: "А хто у нас відома плакальниця?" Коли ніхто не зміг здогадатися, кого вона має на увазі, Оля пошепки пояснила, що це Тіна Кароль.

Нагадаємо, Оля Полякова похвалилася подарунками на день народження.

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