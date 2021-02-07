"Как ты могла?": Олег Винник отреагировал на участие Алены Шоптенко в шоу "Маска"

Танцовщица несколько недель скрывалась за маской Лисицы

Загадочный проект "Маска" на телеканале "Украина" понемногу раскрывает свои тайны. Так, в третьем выпуске шоу рассекретили личность кокетливой Лисицы. Звездные детективы были убеждены, что в этом образе пряталась певица Светлана Тарабарова, но когда Лисица сняла маску, шокированы были все.

В прошлый раз эта героиня по-настоящему запутала зрителей. Лисица общается в стихотворной форме, поэтому многие подумали, что в этом образе могла замаскироваться автор песен. Звездные детективы считали, что под этим костюмом Надя Дорофеева, Светлана Тарабарова или Ирина Билык.

Лисица

Фото: телеканал "Украина"

На сцене грандиозного шоу "Маска" рыжая лесная жительница исполнила зажигательный хит Dance Monkey австралийской звезды Tones and I. При этом она активно танцевала, поэтому DZIDZIO предположил, что это действительно может быть Надя Дорофеева, поскольку она имеет свои характерные движения.

Но ближе всего к разгадке оказался Олег Винник. "Вы видели, как она двигалась? Вы видели, как она этими лапками выворачивала? Мне кажется, что этот человек связан с театром или с танцами", – объяснил он. После этого Оля Полякова предложила версию, что это может быть Алена Шоптенко.

Олег Винник

Фото: телеканал "Украина"

Именно с Лисицы решили снять маску зрители. Хотя все до последнего были уверены, что под этим костюмом скрывалась Светлана Тарабарова, но там оказалась танцовщица и хореограф Алена Шоптенко.

"Как ты так могла? Ты спела гораздо лучше, чем я станцевал. Вот Лисица!" – отметил Олег Винник, с которым Алена несколько месяцев танцевала в паре.

Алена Шоптенко

Фото: телеканал "Украина"

Сама Шоптенко призналась, что ей очень жаль покидать проект. Она хотела продолжать участие в шоу, но зрители решили по-другому.

"Мне очень понравилось, потому что для меня это новый опыт. Я всегда считала, что пение – это не мое, и лучше заниматься танцами. Но когда мы начали пробовать, оказалось, что у меня неплохой диапазон, – рассказала Алена Шоптенко. – Что касается Олега Винника, то думаю, на каком-то энергетическом уровне он знал, что я прячусь под этой маской. Ему знакомы мои интонации, мой голос, мой body language (язык тела – ред.). Честно, думаю, что он понял с первых минут".

А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы рассказывали, как прошел третий эфир шоу "Маска": все подробности.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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