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"Минус один страх": Алена Шоптенко рассказала, чего ей стоило участие в "Маске"

Сегодня, 18:01

Известная танцовщица покинула проект в третьем выпуске

Вчера состоялся третий эфир гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" и наконец стало известно, кто скрывался за удивительным образом Лисы – это была Алена Шоптенко. На своей странице в Instagram танцовщица рассказала, чего ей стоило участие в проекте.

Шоптенко призналась, что благодаря шоу "Маска" она открыла в себе талант, о котором и не подозревала. Она всегда открещивалась от пения, считая, что каждый должен заниматься своим делом, и что вокал – это не ее стихия.

Алена Шоптенко на шоу "Маска"
Алена Шоптенко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"И каково же было мое удивление, когда во время проб на участие в "Маске" мне сказали, что тембр у меня, оказывается, приятный и слух отличный. И тут я начала сомневаться в своем убеждении, расслабилась и через некоторое время получала такое колоссальное удовольствие от пения на сцене, что даже 12 кг костюма не были помехой", – поделилась впечатлениями Алена.

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В соцсети Шоптенко опубликовала интересное видео с отрывками ее репетиций и подготовки к выходу на сцену гипершоу "Маска".

, ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Напомним, ранее звездный детектив Олег Винник отреагировал на участие Алены Шоптенко в шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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