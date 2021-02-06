Кто покинул шоу "Маска" в третьем эфире – рассекречено имя еще одной звезды

На этот раз в номинацию попали

В эту субботу, 6 февраля, состоялся третий эфир гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". О самых интересных моментах выпуска и лучших выступлениях мы рассказывали здесь. В этом материале узнайте, кто покинул шоу.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

По результатам голосования звездных детективов и зрителей гипершоу "Маска" в номинацию попали Лиса и Роза. Напомним, что в финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие.

Роза и Лиса

Фото: телеканал "Украина"

Так, снять маску пришлось Лисице – именно так решили зрители проекта. Готовы поспорить, что вам и в голову не приходило, кто скрывается за этим образом. Все это время Лисицей была Алена Шоптенко.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться