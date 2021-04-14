Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Телеканал "Украина" объявляет кастинг вокалистов для участия в новом шоу

Сегодня, 17:30

Стать участником нового певческого шоу сможет любой, для этого не обязательно быть профессиональным вокалистом

Телеканал "Украина" работает над новым развлекательным проектом и приглашает ярких и талантливых украинцев продемонстрировать свой талант на всю страну. В уникальном певческом шоу участников будет оценивать необычное жюри, которое поразит своим масштабом.

К слову, "Маска" на телеканале "Украина" – самое популярное шоу года.

Стать участником нового певческого шоу сможет любой, для этого не обязательно быть профессиональным вокалистом и иметь опыт выступлений на сцене. Талантливые и вдохновленные любители, которые раньше пели только для родных или вовсе никогда не выступали перед публикой, тоже будут замечены! К тому же петь участники могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету, в которой указать:

  • Имя
  • Фамилию
  • Возраст
  • Псевдоним или название коллектива
  • Сколько лет поете
  • Коротко о себе
  • Ссылку на страницу в соцсетях
  • Город проживания
  • Контактный номер
  • Фото (добавить)
  • Видео выступления (добавить).

Анкеты, фото и видео/аудио отправляйте на почту: casting@trkua.tv

Ссылка на страницу кастинга: https://kanalukraina.tv/form/52

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска", идут голосовые пробы потенциальных участников. Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона, и телеканал "Украина" предлагает своим зрителям приобщиться к созданию фантастических образов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
«Маска» на телеканале «Украина» – самое популярное шоу года Телеканал Украина станет эксклюзивным транслятором Оскара-2021 Ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу «Маска»
шоу телеканал Украина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой

Популярные статьи

Сегодня, 18:10Вкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

Сегодня, 10:29Вкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Сегодня, 05:56Психо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

Вчера, 17:54Вкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

Вчера, 14:47Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

Вчера, 12:11Вкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

Вчера, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 00:31Фаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляEvents

Как правильно сушить белье после стирки: несколько хитростей

12 апреляЗвездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

12 апреляЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

12 апреляЗвездно

Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

12 апреляЗвездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

12 апреляФаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

12 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Новости партнеров

Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Джамала выставила напоказ своего сына
Джамала выставила напоказ своего сына
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять