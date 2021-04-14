"Маска" на телеканале "Украина" – самое популярное шоу года

Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона шоу "Маска"

Грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина", финал которого состоялся в субботу, 10 апреля, стало лучшей развлекательной программой с начала года на украинском телевидении. "Маска" получила самые высокие показатели смотрения среди праймовых развлекательных шоу по всем основным аудиториям: 18-54 (города 50 тыс. +), 14-60 (города 50 тыс. +), 18+ (города 50 тыс. +), 4+ (вся Украина).

По аудитории 18-54 (города 50 тыс. +)*, средняя доля (shr) шоу "Маска" составляет – 17,07%, рейтинг (rat) – 5,1%; по аудитории 14-60 (города 50 тыс. +)**, доля – 18,68%, рейтинг – 5,79%; по аудитории 18+ (города 50 тыс. +)***, доля – 23,72%, рейтинг – 8,92%; по аудитории 4+ (вся Украина) ****, доля – 21,45%, рейтинг – 7,38%. Показатели "Маски" существенно превысили показатели других праймовых шоу, которые выходят на украинских телеканалах в 2021 году.

"Маска" на телеканале "Украина" – самое популярное шоу года Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Каждый выпуск "Маска" в день премьеры был безоговорочным лидером зрительских предпочтений и лучшей программой дня по всем основным аудиториям. Охват всех выпусков шоу в эфире телеканала "Украина" превысил 14 млн зрителей.

Так же высокие достижения диджитал-площадок "Маска" на YouTube, в Instagram, Facebook и TikTok, созданных специально к премьере шоу. Количество уникальных пользователей YouTube-канала шоу превысило 5,5 млн. Все публикации на YouTube-канале шоу в день финала собрали 31 520 004 просмотров, всего за просмотром "Маска" на YouTube пользователи провели более 7,8 млн часов. В марте YouTube-канал украинской "Маски" получил "Серебряную кнопку", и к финалу насчитывал 125 000 подписчиков. TikTok-канал шоу также уже имеет 118 000 подписчиков, а видео, в котором Олег Винник не узнал собственную песню, набрало более 2,8 млн просмотров.

Украина стала 30-й страной, которая адаптировала всемирно известный формат The Masked Singer. Творческая команда шоу внесла в украинскую адаптацию много уникальных решений, которых еще не видела ни одна страна. Украинская "Маска" состояла из рекордных 12 эпизодов, для которых были созданы 22 уникальных костюма, дизайн, ни одного из которых не повторялся с костюмами никакой другой страны. В шоу телеканала "Украина" появились уникальные украинские персонажи – Буряк, Мольфар, Коза и Крапанка.

Для украинской адаптации была разработана совершенно новая, инновационная сцена с невероятными масками-экранами и 3D эффектами. Впервые ведущий шоу менял свой образ в каждом эпизоде. Команда проекта придумала для Владимира Остапчука 11 оригинальных образов от Терминатора до Эльзы, тогда как до Украины образ ведущего был только один – классический смокинг. В украинской "Маске" впервые спрятали пятого, "тайного", детектива под маской и открыли его только в эфире. Этим детективом, напомним, стал Олег Винник, который скрывался за маской Буйвола. Оригинальной идеей диджитал-команды телеканала "Украина" стало уникальное BackShow для диджитал-площадок проекта и его таинственный ведущий Мистер Маска.

Правообладатель формата, компания Fremantle, высоко оценила креативные решения украинской команды шоу и планирует в дальнейшем предлагать их для реализации в других странах. Джонатан Бален, исполнительный продюсер Fremantle, прокомментировал успех "Маски":

"Мы очень гордимся успехом "Маски" в Украине. Творческая команда реализовала очень много интересных и оригинальных идей, что несомненно способствовало огромной популярности шоу. Освещение, графика, костюмы, постановка, – все исполнено безупречно благодаря постоянной связи и плодотворному сотрудничеству творческой и технической команд, которые смогли подарить зрителям блестящее шоу. Не говоря уже о ведущем, Владимире Остапчуке с его невероятной харизмой, уникальным стилем и незабываемыми образами – его Терминатора я буду помнить всегда! Мы уже делимся замечательными примерами и уроками украинской команды с нашими командами по всему миру, чтобы сделать глобальный успех нашего популярного формата еще выше".

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска", идут голосовые пробы потенциальных участников. Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона, и телеканал "Украина" предлагает своим зрителям приобщиться к созданию фантастических образов. Отправить свои эскизы можно на электронный адрес casting@trkua.tv.

Ждите второй сезон звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на канале "Украина".

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