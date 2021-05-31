Дружина Володимира Остапчука про щомісячні витрати на себе: Тільки на салони – 5-6 тисяч гривень
Дружина ведучого шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Христина Остапчук розповіла, скільки витрачає особисто на себе щомісяця
Христина Остапчук, яка зі своїм чоловіком Володимиром Остапчуком планує спільну дитину, зізналася, що близько 5-6 тисяч гривень на місяць витрачає на салони. Це спільна вартість фарбування, зачіски, манікюру, послуг візажиста і косметолога. Але це лише одна з особистих витрат юристки, яка зазначила, що зазвичай взагалі їх не рахує.
Про свої особисті витрати Христина розповіла в Instastories, відповідаючи на запитання підписника. Дружина Володимира додала, що в цю суму не входить вартість походів у ресторани з подругами та різні презенти.
"Плюс я ходжу на танці, у ресторани з подругами, купую собі подаруночки, ходжу на екскурсії тощо. А ще у мене є витрати по моїй роботі. Думаю, що набіжить добре все разом", – написала Христина Остапчук.
Нагадаємо, що Христина і Володимир нині купують будинок під Києвом, беручи на увагу їхніх спільних майбутніх дітей, а також дочку й сина телеведучого від першого шлюбу.
Раніше Володимир Остапчук потролив Каменських, знявши пародію на її кліп "Дівчата рулять".
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