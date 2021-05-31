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Дружина Володимира Остапчука про щомісячні витрати на себе: Тільки на салони – 5-6 тисяч гривень

Сьогодні, 16:02

Дружина ведучого шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Христина Остапчук розповіла, скільки витрачає особисто на себе щомісяця

Христина Остапчук
Христина Остапчук
Фото: instagram.com/kristygor

Христина Остапчук, яка зі своїм чоловіком Володимиром Остапчуком планує спільну дитину, зізналася, що близько 5-6 тисяч гривень на місяць витрачає на салони. Це спільна вартість фарбування, зачіски, манікюру, послуг візажиста і косметолога. Але це лише одна з особистих витрат юристки, яка зазначила, що зазвичай взагалі їх не рахує.

Про свої особисті витрати Христина розповіла в Instastories, відповідаючи на запитання підписника. Дружина Володимира додала, що в цю суму не входить вартість походів у ресторани з подругами та різні презенти.

"Плюс я ходжу на танці, у ресторани з подругами, купую собі подаруночки, ходжу на екскурсії тощо. А ще у мене є витрати по моїй роботі. Думаю, що набіжить добре все разом", – написала Христина Остапчук.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що Христина і Володимир нині купують будинок під Києвом, беручи на увагу їхніх спільних майбутніх дітей, а також дочку й сина телеведучого від першого шлюбу.

Раніше Володимир Остапчук потролив Каменських, знявши пародію на її кліп "Дівчата рулять".

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