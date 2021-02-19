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Обнаженный "Холостяк" Никита Добрынин показал фото с беременной женой

Сегодня, 09:46

Даша Квиткова беременна первенцем

Главный герой романтического реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин поделился откровенным фото со своей беременной супругой Дашей Квитковой. Напомним, ранее пара рассекретила пол малыша на специальной вечеринке.

На снимке, который Добрынин опубликовал в своем Instagram-аккаунте, он позирует полуобнаженный, в одних только джинсах и обуви. Его возлюбленная надела для фотосессии черный боди.

Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Никита держит Дашу на руках, а та нежно обнимает руками свой округлившийся живот.

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В описании к фотографии Добрынин оставил послание тем своим подписчикам, у которых нет пары.

Он написал: "Не бойтесь пока быть одни. Ешьте в одиночестве, ходите на свидания, спите в одиночестве. В процессе вы узнаете о себе еще больше. Вы будете расти, вы поймете, что вас вдохновляет, вы будете создавать свои собственные мечты, укрепляться в своих убеждениях. И когда вы встретите человека, который заставит каждую вашу клеточку танцевать, вы поймёте почему все было не напрасно".

О том, что Даша Квиткова и Никита Добрынин станут родителями, стало известно в конце января. Тогда девушка опубликовала фото с округлившимся животом, сделанное во время их с Никитой отдыха на Мальдивах.

Ранее мы вспоминали историю любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой.

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