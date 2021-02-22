Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка повідомила, коли буде народжувати

Модель Даша Хлистун вагітна первістком

Кохана екс"Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун нещодавно розповіла, хто у неї народиться – хлопчик чи дівчинка. А тепер модель повідомила строк своєї вагітності.

В Instagram-акаунті Даша опублікувала знімок зі спільної фотосесії з Максом, зазначивши, що їй часто задають питання про термін вагітності.

Даша Хлистун і Макс Михайлюк Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Виходячи з частих запитань подумала: а чого, власне, з вами не поділитися тим, який строк. Адже мені вже народжувати скоро. Пузожителю майже 32 тижні... і моє улюблене фото, до речі", – написала Хлистун.

Ймовірно, малюк з'явиться на світ вже в квітні цього року.

Раніше обраниця Макса Михайлюка зізналася, що з початку вагітності встигла поправитися на 15 кілограмів.

Даша Хлистун Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Я до вагітності взагалі не їла борошняне і стільки солодкого. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити. Тому і надбавка у вазі вже плюс 15", – поділилася вона з підписниками.

Нагадаємо, що Даша Хлистун і Макс Михайлюк вже встигли одружитися. Коли це сталося – пара тримає в секреті. Замість цього Хлистун розкрила подробиці знайомства з Михайлюком.

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