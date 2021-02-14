Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Арчи станет старшим братом

Представители герцога и герцогини Сассекских подтвердили информацию о беременности. Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка.

"Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка", – сообщил спикер пары.

Первенец Арчи родился у пары в мае 2019 года.

Как известно, о второй беременности Меган Маркл часто говорят, но все оставалось на уровне слухов. Осенью прошлого года о втором ребенке заговорила сама жена принца Гарри. В колонке для New York Times она рассказала, что в июле 2020 года у нее случился выкидыш.

В новом году Гарри и Меган появлялись на публике только один раз и то виртуально – они присоединились поэтическим чтениям онлайн. И разглядеть интересное положение герцогини было невозможно.

Меган Марк и принц Гарри Фото: instagram.com/meghanmarkle_official/

Напомним, около месяца назад стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестали пользоваться соцсетями. А все из-за оскорбительных комментариев.

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