Єлизавета II скоро стане прабабусею вдев'яте

Принцеса Євгенія стане мамою вже в лютому

Зовсім скоро Єлизавета II стане прабабусею вдев'яте. Стало відомо, коли народить принцеса Євгенія.

Як пише Hello, 30-річна принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк стануть батьками в середині лютого. Зараз внучка Єлизавети II із чоловіком живуть у Фрогмор-котеджі, який раніше належав принцу Гаррі та Меган Маркл.

Принцеса Євгенія Фото: instagram.com/diana.beatrice.eugenie

Варто зазначити, що королева одна з перших у монаршої сім'ї знайомиться з новонародженими спадкоємцями, але цього року через коронавірус традиція буде порушена. За даними ЗМІ, Єлизавета II не буде відвідувати принцесу Євгенію, а привітає нового члена сім'ї по відеозв'язку.

Нагадаємо, принцеса Євгенія не виконує обов'язки члена королівської сім'ї. Вона працює артдиректоркою однієї з лондонських галерей. У жовтні 2018 принцеса вийшла заміж за підприємця Джека Бруксбенка.

Раніше ми розповідали про вагітність ще однієї внучки Єлизавети II.

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