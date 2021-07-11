Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

Признание KAZKA

Роман Вакарчука

Atlas Weekend

Самое дорогое

Кот-звезда
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Сорванный концерт, фейковый роман и ссора с Поляковой: коротко о последних скандалах Тины Кароль

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
11 июля, 17:33
Копировать ссылку
Недавно Потап пошутил о том, что не знает, кто такая Тина Кароль. Певица ответила ему на это сарказмом. Мы собрали все скандальные моменты, произошедшие с Тиной за последнее время
Самые громкие скандалы с Тиной Кароль
Самые громкие скандалы с Тиной Кароль / Фото: Сегодня

Тина Кароль последнее время практически не исчезает из заголовков и не только потому, что у нее вышел новый альбом и клип, а потому что певица то и дело попадает в скандал. В этом материале мы кратко напомним о самых интересных моментах, которые все обсуждали недавно.

Напомним, что накануне Потап сказал, что не знает, кто такая Тина Кароль и исковеркал ее имя. Певица быстро на это отреагировала у себя в Instastories.

Питон и плагиат

Тина Кароль на фестивале Atlas Weekend вышла на сцену с питоном. Мало того, что ее же поклонники начали писать звезде, что разочарованы в ней из-за бессмысленной эксплуатации животного, так еще и весь номер назвали плагиатом на Бритни Спирс в 2001-м.

  • "Бритни, это ты? Не органично, как по мне. И животное, и Тина – сплошное напряжение"
  • "Нет... никакой антураж не стоит мучений живого существа... Я не понимаю, к чему и зачем питон здесь?"
  • "Жаль животное. Не ожидала такого от Тины"

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Читайте также:

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль некоторое время молчала, а вскоре прокомментировала негативные отзывы о выступлении с животным. Она сказала, что питона "это не убьет" и что они с ним много репетировали. А еще Кароль сняласьс питоном в промо для песни "Красиво".

Сорванный концерт в Одессе

В конце июня Тина Кароль ушла с собственного концерта из-за мокрой сцены. Это случилось в одном из одесских клубов, где часто выступают популярные артисты.

Концерт Тины Кароль в Одессе сорвался из-за непогоды
Концерт Тины Кароль в Одессе сорвался из-за непогоды / Фото: Скриншот из видео

Тогда погодные условия не жаловали ни Тину, ни ее команду, ни гостей шоу. Кароль хватило на 5-6 песен, после чего она сказала фанатам, что не может выступать на залитой дождем сцене, извинилась и попрощалась с ними.

5 июля на пресс-конференции фестиваля Atlas Weekend Тина Кароль отказалась отвечать на вопрос журналиста о том, заплатили ли ей гонорар за концерт в Одессе, который она завершила раньше времени из-за плохой погоды.

Читайте также:

Фейковый роман с Даном Баланом

О романе Тины Кароль и Дана Балана мечтали, наверное, все их поклонники. Тем более, что артисты сами давали фанам повод для таких мыслей – они то и дело мило переглядывались, обнимались и флиртовали еще во время общего участия в одном из песенных шоу.

Тина Кароль и Дан Балан
Тина Кароль и Дан Балан / Фото: instagram.com/danbalan/

В мае продюсер Владимир Завадюк назвал "роман" Дана Балана и Тина Кароль "созданным синтетически" ради высоких рейтингов шоу. Тина вскоре очень неоднозначно прокомментировала это заявление:

Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше – это secret paradise.

Впоследствии Владимир Завадюк сказал, что его слова о Дане и Тине были неправильно интерпретированы. Якобы чувства между звездами были реальны, а задача команды шоу – правильно это подать зрителю.

Ссора с Поляковой

В начале этого года Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах" в контексте ее творчества – музыка Тины "грустная" и образ у нее соответствующий.

Оля Полякова и Тина Кароль
Оля Полякова и Тина Кароль / Фото: Сегодня

Тина Кароль восприняла слова певицы в штыки и еще некоторое время они обменивались фразами в адрес друг друга через разные СМИ и шоу.

В конечном итоге скандал сошел на нет, но перед этим Тина Кароль выпустила песню "Скандал", которую связали как раз с той самой ссорой с Поляковой. Якобы Тина использовала эту ситуацию в качестве рекламной компании для нового трека и клипа. Позже Тина Кароль призналась, что все так и было и даже сменила "грустный" образ на более молодежный и современный, но в духе стильных 90-х.

Смотрите эксклюзивное интервью с Тиной Кароль:

Ранее мы писали, что Тина Кароль с новым альбомом возглавила чарт ITunes в России.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
4 способа сварить кофе без джезвы и кофеварки
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Что по 5-му дню фестиваля

Посмотреть
Цитата дня

У группы "ВИА Гра" было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло.

Анна Седокова певица
Больше признаний от Ани
Первый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пить стакан теплой воды натощак
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять