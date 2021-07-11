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Это его не убьет – Тина Кароль ответила на хейт, обрушившийся на нее после выступления с питоном

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
11 июля, 09:11
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Тина Кароль в своем масштабном шоу на Atlas Weekend использовала питона. После этого певице начали писать в соцсетях о том, что животное не реквизит
Тина Кароль нарвалась на критику после выступления на Atlas Weekend с питоном
Тина Кароль нарвалась на критику после выступления на Atlas Weekend с питоном / Фото: Скриншот из YouTube

Певица Тина Кароль во время своего выступления на фестивале Atlas Weekend ездила по сцене на мотоцикле и пела с живым питоном на плечах. С ним артистка провела много репетиций, а сперва вообще очень боялась животное.

В соцсетях под постами с выступлением Тины многие негативно высказывались о том, что Кароль использовала питона в качестве реквизита, хотя ему может быть страшно, ведь животные тоже переживают стресс. Вот, что певица на это ответила:

Это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера на меня взглянул типа, "может хватит?". Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась, – ответила Тина Кароль в интервью Кате Осадчей, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

Кстати, тот самый номер Тины Кароль с питоном назвали плагиатом. В 2001 году певица Бритни Спирс выходила со змеей на сцену премии VMA (кстати, там использовали и других животных). Это один из ее самых знаменитых перфомансов, после которого звезда подверглась критике зоозащитников.

Смотрите выступление Тины Кароль на Atlas Weekend с питоном:

А это выступление Бритни Спирс с питоном на VMA 2001:

Ранее мы писали, что Тина отреагировала на шутку Потапа и группы MOZGI о том, что они не знают, кто такая Кароль.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Верните этой женщине ее жизнь. Рабство было отменено много лет назад. Смерть ненасытному патриархату, который делал это с женщинами веками! Это нарушение прав человека! Бритни, мы скоро освободим тебя из этой тюрьмы.

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