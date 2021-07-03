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Тина Кароль с новым альбомом возглавила чарт ITunes в России

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
3 июля, 12:45
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Альбом Тины Кароль "Красиво" возглавил чарт ITunes Россия, а клип на одноименную песню оказался в топах по просмотрам на "МУЗ-ТВ"
Тина Кароль в клипе "Красиво"
Тина Кароль в клипе "Красиво" / Фото: YouTube

Новый альбом Тины Кароль "Красиво" возглавил чарт ITunes в России, а ее недавно вышедший клип попал в рейтинг самых просматриваемых видео на российском "МУЗ-ТВ".

Судя по всему, музыку украинской певицы обожают в России. Хотя сама Кароль в недавнем интервью намекала, что не намерена гастролировать в соседней стране.

В Instagram-аккаунте MTV Россия пишут, что клип Тины на песню "Красиво" – один из фаворитов за последнее время.

А в фан-аккаунте Тины Кароль сообщается, что ее последний альбом успел занять первую строчку в ITunes Россия.

В комментариях к этим постах поклонники Тины Кароль очень радуются ее успехам, и пишут:

  • "Россия любит Тину"
  • "Хорошие же новости"
  • "Кароль крута!"
  • "Она королева музыки"
Скриншот: instagram.com/mtvrussia
Скриншот: instagram.com/_fantina

Кароль связывает выступления в России с самоидентификацией. По словам певицы, ей, как украинской артистке, не нужны "посредники", намекнула она на российскую сцену.

"Я певица из Украины, приехала в Казахстан. Мы не ездим в Россию, хотя у меня много там поклонников. Вы ждете нас, и мы ждем вас, потому что мы знаем свою самоидентификацию. Такой промотур объяснит всем нам, и вашим артистам Казахстана, что мы ждем их в Украине. Нам не нужны посредники, мы умеем коммуницировать друг с другом", – сказала Тина Кароль в интервью для MUZZONE TV в Казахстане.

Смотрите в сюжете захватывающую историю карьеры Тины Кароль:

Напомним, что ранее Тина Кароль ушла с собственного концерта из-за мокрой сцены.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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