Тина Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой для рекламы песни
Появились новые подробности скандала между двумя певицами
Тина Кароль вновь прокомментировала скандал с Олей Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах". В интервью, опубликованном на YouTube-канале Russell Blog, стали известны новые подробности перепалки между знаменитостями.
Так, Тина Кароль заявила, что сознательно использовала имя Оли Поляковой во время промо-кампании своего клипа на новую песню "Скандал". Хотя изначально она этого не планировала, и не сразу узнала о том, что Полякова сказала про нее.
"Случайное стечение неслучайных обстоятельств... Мы переписывались до этого, она мне дарила цветы на день рождения. Я к ней хорошо отношусь, и сегодня тоже. Это бесконтрольность речи, неслучайная случайность с ней", – сказала Тина.
Артистка призналась, что данная ситуация ее не тронула. Вместо того она решила воспользоваться ситуацией в вою пользу.
"Я подумала, что будет абсолютно честным, если Оля Полякова станет участником рекламной кампании моей песни. Это была моя идея! Я сделала это своими руками...", – добавила Кароль.
Ранее мы публиковали самые скандальные фразочки Оли Поляковой об украинских звездах.
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