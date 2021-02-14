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Тина Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой для рекламы песни

Сегодня, 09:30

Появились новые подробности скандала между двумя певицами

Тина Кароль вновь прокомментировала скандал с Олей Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах". В интервью, опубликованном на YouTube-канале Russell Blog, стали известны новые подробности перепалки между знаменитостями.

Так, Тина Кароль заявила, что сознательно использовала имя Оли Поляковой во время промо-кампании своего клипа на новую песню "Скандал". Хотя изначально она этого не планировала, и не сразу узнала о том, что Полякова сказала про нее.

Тина Кароль
Скриншот: видео в YouTube

"Случайное стечение неслучайных обстоятельств... Мы переписывались до этого, она мне дарила цветы на день рождения. Я к ней хорошо отношусь, и сегодня тоже. Это бесконтрольность речи, неслучайная случайность с ней", – сказала Тина.

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Артистка призналась, что данная ситуация ее не тронула. Вместо того она решила воспользоваться ситуацией в вою пользу.

"Я подумала, что будет абсолютно честным, если Оля Полякова станет участником рекламной кампании моей песни. Это была моя идея! Я сделала это своими руками...", – добавила Кароль.

Ранее мы публиковали самые скандальные фразочки Оли Поляковой об украинских звездах.

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