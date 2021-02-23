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София Стужук ответила хейтерам кадром своих аппетитных ягодиц: "Насколько же это гадко"

Сегодня, 15:15

Блогерша возмутилась подписчиками, которые тайно снимают ее с неудачных ракурсов

Блогерша-миллионница София Стужук, которая ранее призналась, завела ли новые отношения после смерти мужа от коронавируса, возмутилась из-за "папарацци". Сейчас девушка с детьми отдыхает в Дубае и регулярно проводит время на солнечном пляже в купальнике, демонстрируя свою фигуру. Как оказалось, в это время некоторые подписчики Софии тайно снимают ее с необычных ракурсов и распространяют кадры по соцсетям. Это возмутило блогершу, ведь фотографии показывают, как она поправилась.

София Стужук записала серию видео в Instagramstories и заявила, что открыта к своим подписчикам и всегда рада с ними фотографироваться, даже если плохо выглядит. Свое прибавление в весе за последний год девушка не скрывает и постоянно показывает, как она выглядит на самом деле.

"Но вот эта катастрофическая наглость, что меня уже столько раз на отдыхе фотографировали и снимали со стороны. Я это вижу, и самое ужасное, что вы же понимаете и знаете, что у меня сейчас это болит, что я собой недовольна. Мне самой не нравится, как я выгляжу, и мне самой от этого не комфортно. Но вы берете фотографируете и выкладываете в паблики. Насколько же это гадко", – обратилась к подписчикам София Стужук.

София Стужук возмутилась из-за папарацци
Видео: instagram.com/sofia_stuzhuk/

В итоге София Стужук решила ответить хейтерам, публикуя свои фото с удачных ракурсов. И в завершении видео блогерша блеснула подтянутыми ягодицами.

Скриншот Instagram

Ранее София призналась, сколько лишних килограммов набрала.

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