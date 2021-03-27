"На**я я это сделала": София Стужук решилась на пластику груди (фото)

Блогер призналась, что операция была очень болезненной

Экс-супруга умершего от COVID-19 блогера Дмитрия Стужука София решилась на серьезную операцию. Девушке, которая ранее была совершенно против пластики, поставили импланты и сделали якорную подтяжку. Фото "до" и "после" операции София Стужук показала в Instagram.

Ранее София призналась, что ощущала дискомфорт из-за своей груди. Результатом операции она довольна, хотя сам процесс был болезненным, говорит блогер.

Скриншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Стужук призналась в Instastories, что первое время жалела, что пошла на эту процедуру, и что лучше бы согласилась еще родить, чем терпеть боль.

Но прежние формы не нравились Софии, хотя она пыталась с ними смириться и полюбить себя много лет. "Теперь моя грудь будет реально грудь, а не сисюши-висюши, как я ее постоянно называла", – написала Стужук.

Скриншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Скриншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Кто-то из подписчиков поинтересовался у Софии, хотел ли ее бывший муж Дмитрий, чтобы она изменила форму груди. Мать троих детей призналась, что супруг считал ее самой сексуальной, но предлагал сделать операцию после того, как она перестанет кормить грудью.

Скриншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

"Раньше я действительно не хотела делать грудь... Сейчас захотелось. Вот просто решила, что мне это нужно... Каждый сам решает. Для меня было плохо, стало допустимо. Стало можно", – добавила София.

Тем временем в комментариях на ее страничке действительно многие расспрашивают девушку, почему она сделала грудь, если всегда была против этого: "Сама себе противоречит. С этого я делаю вывод – никогда не зарекайся о чем-то. Ибо придет время и ты обязательно это сделаешь", "Забавно, конечно. Что так легко меняются настолько радикальные взгляды".

Ранее София Стужук рассказала, что погубило ее мужа.

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