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Андрей Данилко на шоу "Маска" приставал к Циклопу

Сегодня, 09:58

Звездный детектив уверен, что в костюме – Мишель Андраде

Минувшим вечером на телеканале "Украина" показали девятый выпуск гипершоу "Маска". Если вы по какой-то причине пропустили эфир, то все подробности читайте здесь.

Одним из самых смешных моментов нового эпизода было то, как Андрей Данилко обнимался с Циклопом. Участник шоу после своего выступления предложил звездному детективу обняться, потому что тот выглядел уж очень грустным и серьезным.

Андрей Данилко и Циклоп
Андрей Данилко и Циклоп
Фото: телеканал "Украина"

Данилко согласился. Тем более, что ему выпала возможность поближе подойти к герою гипершоу, и лучше рассмотреть костюм, который артист даже пытался снять, что напугало Циклопа.

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"Андрей Михайлович, извините, но вы говорите умные вещи лучше, чем обнимаетесь", – сказал загадочный герой шоу.

Андрей Данилко и Циклоп
Андрей Данилко и Циклоп
Фото: телеканал "Украина"

Звездный детектив уверен, что Циклоп – это Мишель Андраде. "Я вам обещаю, что если это она, я веду ее в детский ресторан в Киеве", – сказал Данилко.

"Вы что, не слышите? Там взрослая женщина, умная, мудрая. Никакая там ни Мишель Андраде", – заявила Оля Полякова в эфире шоу "Маска".

Кто же на самом деле прячется в костюме Циклопа – узнаем в новом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что на шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая там была звезда.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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