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Славянский базар в Беларуси: кто из артистов отказался выступать на скандальном фестивале

Сегодня, 19:11

Артисты отказываются от выступления на фестивале из-за политического кризиса в стране

Музыкальный фестиваль "Славянский базар" уже обрел репутацию скандального. Из-за политического кризиса в стране некоторые артисты и ведущие начали отказываться выступать на этом мероприятии.

Так, вести фестиваль отказался украинский ведущий Тимур Мирошниченко, а также несколько российских и один белорусский артист.

Рассказываем, кто отказался от выступления на фестивале и поддержал белорусов, которые с августа прошлого года протестуют против нынешней власти в Беларуси.

Почему начался скандал?

В афише фестиваля были заявлены такие имена: украинские исполнители MARUV, Олег Винник, Элина Иващенко, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, знаменитый грузинский исполнитель Вахтанг Кикабидзе, российские артисты Александр Буйнов, Стас Пьеха, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, а также израильский джазмен Леонид Пташка.

Скриншот: fest-sbv.by

После анонса фестиваля белорусы стали активно писать артистам в соцсетях и просить их отказаться от выступления на сцене "Славянского базара". Отреагировали не все.

Актер и шоумен Михаил Галустян, как сообщает Tut.by, написал в Instagram, что не собирался ехать на фестиваль.

"Ребята, я вообще не в курсе. Я не собирался выступать на "Славянском базаре"! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба к организаторам фестиваля убрать мою фамилию из списков. Не дурите народ! Всем мир", – написал Михаил.

Скриншот: tut.by

В афише конкурса также были заявлены российский певец Александр Иванов и его группа "Рондо".

"Никто никуда и не собирался! Никаких "базаров", – было написано в Instagram артиста.

Позже в соцсети появилось сообщение в комментариях к публикации: "Иногда афиши клеят недобросовестные люди, которые потом и билеты недобросовестно продают на того, кто и не в курсе! Мы не равнодушны к братскому белорусскому народу и его беде!"

Однако сейчас пост об этом удален со страницы Александра.

Скриншот: "Народные новости Витебска"

Сообщается, что певица MARUV также отказалась от выступления на "Славянском базаре". Однако не была озвучена какая-либо официальная информация.

MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Об отказе артистки сообщает пока что лишь Telegram-канал "Євробачення Україна".

Скриншот: Telegram-канал "Євробачення Україна"

Из белорусских артистов пока что выразил свой протест только певец Антон Талаба, который отказался ехать на фестиваль.

Антон Талаба
Антон Талаба
Фото: instagram.com/antonhomie

Напомним, белорусы поблагодарили Тимура Мирошниченко за отказ от "Славянского базара".

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