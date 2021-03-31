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Винник едет в Беларусь на "Славянский базар"? Соцсети негодуют, а певец трет комменты

Сегодня, 01:19

У певца пока никак не прокомментировали ситуацию

Украинский певец Олег Винник попался "зраде" – он заявлен как гость фестиваля "Славянский базар" в Беларуси, который пройдет летом 2021 года.

Соответствующая информация размещена на сайте фестиваля.

Следует отметить, что в связи с политической ситуацией в Беларуси, где режим непризнанного президента Лукашенко жестко подавляет протесты и расправляется с противниками, бойкотировать "Славянский базар" в этом году просят сами белорусы. В соцсетях они обращаются к артистам из разных стран с просьбой не участвовать в этом мероприятии и не поддерживать таким образом преступный режим.

Просьбы не ехать на фестиваль в Беларусь ранее появились и в Instagram Олега Винника, но на данный момент они исчезли – остались только хвалебные комментарии о работе певца на "Голосі країни". Но скрины не горят, несколько из них опубликовала Politeka.

Ни сам Олег Винник, ни его пресс-служба пока никак не прокомментировали ситуацию.

Справедливости ради, следует заметить, что из украинцев не только Олег Винник есть в списках артистов "Славянского базара" в этом году. Там упомянуты Элина Иващенко и Maruv, а также украинский ведущий Тимур Мирошниченко.

Тем временем, как пишет TUT.by, некоторые артисты из других стран уже заявили, что не собираются участвовать в фестивале в Беларуси и не знают, каким образом их имена оказались в его афишах.

Напомним, Олег Винник недавно стал заведующим кафедрой шоу-бизнеса в Киевском национальном университете культуры и искусств, где преподает уже несколько лет.

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скандал Беларусь Славянский базар Олег Винник
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