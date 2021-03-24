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Скандальная Maruv похвасталась попаданием в книгу о "великолепных украинках"

Сегодня, 13:30

Певица приняла участие в тематической фотосессии

Украинская певица и композитор Maruv, которая строит карьеру в России и вела там развлекательное шоу, приняла участие в фотосессии для книги о "великолепных украинских женщинах".

"Стиль – ретрогламур. За кулисами съемки с Ростиславом Рипкой для его книги о великолепных украинских женщинах", – написала артистка в Instagram.

На черно-белых снимках она запечатлена в черном корсете, окаймленном пухом. Свой образ певица дополнила массивными серьгами.

Певица Maruv приняла участие в тематической фотосессии
Фото: instagram.com/maruvofficial
Певица Maruv приняла участие в тематической фотосессии
Фото: instagram.com/maruvofficial
Певица Maruv приняла участие в тематической фотосессии
Фото: instagram.com/maruvofficial
Певица Maruv приняла участие в тематической фотосессии
Фото: instagram.com/maruvofficial
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"Клеопатра нервно курит в сторонке", "Круто", "Роскошная в любом образе! Так может только Марув", "Роскошь", "Как всегда прекрасна", "Звезда немого кино", – пишут подписчики певицы.

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Настоящие имя Maruv – Анна Корсун. Будущая звезда родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В школьные годы ходила на танцы и музыку, в составе танцевального коллектива "Лик" гастролировала по Украине. Окончила музыкальную школу (хоровое отделение), училась в физико-математическом лицее.

Ранее MARUV была замечена в компании Киркорова и Ани Лорак в Москве.

Если вас интересуют более серьезные темы, то напомним, что недавно вышел новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу Дед Панч и молодежь. В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

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Источник: Сегодня
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