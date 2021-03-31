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Белорусы благодарят Мирошниченко за отказ от Славянского базара: Не время для диктаторских плясок

Сегодня, 14:15

Ведущий отказался от ведения фестиваля из-за политической ситуации в стране

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко впервые за 10 лет отказался от ведения белорусского фестиваля "Славянский Базар".

Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Такое решение Тимур принял из-за сложившейся политической ситуации в Беларуси, где с августа прошлого года проходят акции протеста против нынешней власти.

О том, что он отказывается ехать в Беларусь, Мирошниченко сообщил в Instagram, где десятки белорусов написали ему слова благодарности в ответ.

"Спасибо, Тимур, огромное из Беларуси за вашу позицию. Сейчас не время для диктаторских плясок. Ждем вас в вольной Беларуси. Жыве Беларусь", "Живу в Витебске, спасибо за солидарность с белорусским народом", "Спасибо большое за солидарность", – пишут белорусы в комментариях.

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно на афише "Славянского базара" появились имена многих украинских и российских артистов.

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