Скандальный российский актер Безруков пожалел украинцев: Они просто молятся, чтобы я приехал

Внесенный в базу "Миротворец" Сергей Безруков в откровенном интервью высказался о своих украинских поклонниках. По мнению актера, ненависть к нему связана не с его творчеством, а лишь с политикой

Сергей Безруков об украинских поклонниках Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Сергей Безруков, который наряду с Моргенштерном входит в список лиц, который создают угрозу нацбезопасности Украины, пожалел украинских поклонников. Актер прямо так и заявил, добавив, что ему нередко приходят сообщения от украинцев, которым "надоело то, что происходит в стране".

Об этом Сергей рассказал в интервью на YouTube-канале "Антонимы". На вопрос о том, жалеет ли Безруков, что попал в черный список сайта "Миротворец", актер ответил неожиданно.

"Мне жаль поклонников, которые мне до сих пор пишут, когда уже эта мерзость закончится. Они просто молятся за то, чтобы наконец это все закончилось, чтобы я наконец туда приехал", – сказал Сергей Безруков, намекая, что его в Украине очень ждут.

При этом, актер отметил, что его украинские поклонники "ненавидят власть" и "вот этих всех миротворцев".

Напомним, что Сергей Безруков попал в базу "Миротворца" в 2017 году за незаконный визит в оккупированный Крым. Однако три года спустя, в 2020-м, Сергей Безруков снова прибыл на полуостров с гастролями.

Недавно российский артист Андрей Макаревич после гастролей в Украине попрощался с Киевом.

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