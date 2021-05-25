Звезда фильма Джуно Эллиот Пейдж после удаления груди сделал откровенное фото
Трансгендерный актер позировал на камеру, обнажив торс. Несмотря на то, что у Эллиота еще были видны шрамы после операции, он поделился фото с подписчиками
После того как номинированная на "Оскар" актриса Эллен Пейдж стала трансгендерным мужчиной и стала Эллиотом Пейджем, последовала операция по удалению молочной железы. Теперь тело актера видоизменилось, что он открыто и продемонстрировал в соцсети.
На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте, Эллиот, одетый в плавки, стоит у бассейна. На грудной клетке можно увидеть шрамы после операции. При этом актер блеснул завидными кубиками.
Коллеги, среди которых и Нина Добрев, а также поклонники Эллиота Пейджа поддержали его добрыми комментариями.
- "Выглядишь так хорошо!"
- "А прежде всего – счастливый"
Ранее сообщалось, что Эллиот Пейдж развелся со своей супругой.
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