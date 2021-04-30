Интереснее играть отрицательных персонажей: Сергей Радченко о драме "Теория зла" и жизни на карантине

Актер рассказал, как пандемия повлияла на его жизнь, и о мыслях о личном бизнесе

Актер Сергей Радченко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известный украинский актер Сергей Радченко сыграл в драме "Теория зла", премьера которой состоится 3 мая в 21:00 на телеканале "Украина". На съемочной площадке актер рассказал о своем персонаже в 8-серийной картине, а также признался, как изменилась его жизнь за время пандемии.

Актер Сергей Радченко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сергей, расскажите, что же увидят зрители в "Теории зла"? Чем этот проект заинтересовал вас?

Это действительно интересная история и я думаю, что зритель оценит ее! Здесь хороший формат и небанальная составляющая картины. Такая себе нетривиальная история о теории зла, о том, как какие-то давние события могут всплывать и каким-то образом влиять на тебя и твое окружение.

Я не раздумываясь согласился участвовать в проекте, потому что люблю работать с режиссером картины – Александром Кириенко. И опять же, интересная история! Правда, мой персонаж не очень помогает решить сложившиеся ситуации, наоборот, – всем мешает. Но не из-за незнания и непрофессионализма, а из-за зашоренности и каких-то личных отношений с оперуполномоченным Олегом.

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Получая роль, актеры начинают изучать своих персонажей и творить нового человека. Как подошли к созданию Мельника вы? Каким он получился?

Дело в том, что он выписан как такой довольно ядовитый, токсичный персонаж. В нем много сарказма, иронии. Но мы с режиссером решили делать его более мягким. Конечно, он сохраняет свою структуру немножко ядовитого человечка, но это скорее профессиональные проявления – когда человек долго в подобной профессии, становится более циничным. Я его вижу как жертву своей профессии. Но мне действительно нравятся такие персонажи – ироничные и неоднозначные.

У вас большая фильмография, вы сыграли огромное количество разных характеров. Какие из них вам интереснее воплощать? Возможно, какой-то персонаж повлиял на вас?

В основном актеры пытаются выгнать из себя каких-то демонов и найти соприкосновения с персонажем. А для того, чтобы персонаж действительно повлиял на актера, нужны длительные, большие проекты. Тогда бывает такое, что персонаж начинает проявляться в тебе и в быту, и в общении.

Но интереснее все же играть отрицательных персонажей – изучать их, оправдывать действия, копаться в их прошлом.

Актер Сергей Радченко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уже год длится карантин. Это как-то повлияло на количество работы?

Боюсь, что это никак не повлияло. И есть такой фактор – если меньше работы, значит, больший голод к работе. Потому что сложно пережить тот период, когда ты простаиваешь. Но у меня есть театр, где я могу реализовывать себя и быть в творческом процессе.

Как вы заполняли этот простой? Чем занимались? Возможно, больше снимали видеопроб, посылали видеовизитки в страны СНГ?

Нет, в Беларусь не посылал, а тем более в Россию. Как заполнял? Никак, дома сидел и ждал, когда все это закончится.

Театр тоже не может функционировать на 100%. Чего вам не хватало больше: съемок или сцены?

Не было такого, чтобы я сидел полностью без работы. Я мог бы сравнить это с чувством голода. Знаете, когда начинает подложечка ныть. Вот примерно такое состояние. Но его тоже нужно использовать. Потому что, когда ты полностью в работе – не остается времени на книги, фильмы и т.п. А ведь актерам обязательно нужно развиваться и быть в курсе всего, что происходит в мире. И вот у меня появилось время подготовиться к грядущим проектам, почитать литературу.

Из того, что прочитали или посмотрели, что могли бы выделить?

Фильмы так сразу не назову, а вот из книг – "Ночной паром в Танжер" ирландского писателя Кевина Барри – очень понравилась. Сейчас остановился на книге "Нормальные люди", автора Салли Руни, а потом хочу пересмотреть одноименный сериал.

Актер Сергей Радченко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За это время не возникло желания что-то учить или развивать? Возможно, открыть собственный бизнес или же снимать видеоблоги, типа уроков актерского мастерства или на другие темы?

Были мысли. Но вот с блогингом у меня пока не сложилось. Я понял, что этому нужно учиться отдельно. А вообще, честно скажу, задумывался не раз, но пока не имею представления, чем мог бы заниматься, помимо актерства.

Тем временем стало известно, кто будет следующей героиней шоу Холостячка-2.

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