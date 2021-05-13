Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кареты, кони, дым: Софию Киевскую превратили в съемочную площадку. Мы узнали, что снимают

Сегодня, 18:50

Создатели сериала "Крепостная" готовят для зрителей третий и четвертый сезоны. Показываем, как выглядят антуражные локации, которые вы совсем скоро увидите на экранах

Съемки сериала в "Софии Киевской"
Съемки сериала в "Софии Киевской"
Фото: Facebook / Вадим Кириленко

Территория Национального заповедника "София Киевская" приобрела сегодня утром необычный вид. Здесь появилось много карет, вывесок и людей в костюмах позапрошлого века. Как рассказали сайту "Сегодня" в заповеднике, сейчас на территории проводятся съемки популярного сериала "Крепостная".

"Для съемок сериала используют здания и территорию заповедника. Было оборудовано несколько локаций. Все выглядит очень масштабно. На актерах много разных костюмов, одно здание превратили в гостиницу. Там повесили вывеску "Коммерческие номера". Для съемок использовали много дыма и лошадей", – рассказали нам в заповеднике.

Съемочная площадка сериала "Крепостная"
Съемочная площадка сериала "Крепостная"
Фото: Facebook / Вадим Кириленко

Сериал "Крепостная" рассказывает о молодой девушке по имени Катерина, которая живет в Нежине и работает на богатого помещика Петра Червинского. Поскольку Катерина хорошо воспитана, отлично рисует, играет на фортепиано и в целом приближена к интеллигенции, девушке приходится пройти непростой путь к свободе.

Съемочная площадка сериала "Крепостная"
Съемочная площадка сериала "Крепостная"
Фото: Facebook / Вадим Кириленко

Автор текста: Александр Марущак

Вчера вышел эпичный трейлер самого ожидаемого в Украине исторического экшена – "Довбуш".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гнев человеческий - лучший фильм Гая Ричи или полный провал? Обзор фильма без спойлеров Режиссер Джентльменов Гай Ричи сказал украинцам пару особенных слов (видео) Что за драма вокруг кинопремии Золотой глобус? Коротко объясняем
кино сериалы съемки в Украине Крепостная
Источник: Facebook / Вадим Кириленко
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина

Популярные статьи

Сегодня, 04:50Психо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

Вчера, 19:21Звездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

Вчера, 17:03Звездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

Вчера, 16:52Звездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

Вчера, 15:07Звездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

Вчера, 12:39Звездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчера, 11:55Звездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

Вчера, 09:18Модно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

Вчера, 09:00Партнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 маяЗвездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

11 маяЗвездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

11 маяЗвездно

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

Новости партнеров

Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Готовим свеклу за 5 минут!
Готовим свеклу за 5 минут!
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять