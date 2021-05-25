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Російський актор Безруков пошкодував українців: "Вони ненавидять владу і всіх цих миротворців"

Сьогодні, 14:43

Внесений в базу "Миротворець" Сергій Безруков у відвертому інтерв'ю висловився про своїх українських шанувальників. На думку актора, ненависть до нього пов'язана не з його творчістю, а лише з політикою

Сергій Безруков про українських шанувальників
Сергій Безруков про українських шанувальників
Фото: kino-teatr.ru

Російський актор Сергій Безруков, який поряд з Моргенштерном входить до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України, пожалів своїх українських шанувальників. Актор прямо так і заявив, додавши, що йому нерідко приходять повідомлення від українців, яким "набридло те, що відбувається в країні".

Про це Сергій розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Антоніми". На питання про те, чи шкодує Безруков, що потрапив до чорного списку сайту "Миротворець", актор відповів несподівано.

"Мені шкода шанувальників, які досі там є, які пишуть, говорять: "Коли ця мерзота вся закінчиться?". Вони ненавидять вже всю владу тамтешню, ось цих всіх "миротворців" і всіх з ними, і просто моляться за те, щоб нарешті це все закінчилося, щоб я нарешті туди приїхав", – сказав Сергій Безруков, натякаючи, що його в Україні дуже чекають.

А хейтерів, які засуджують Сергія за його поїздки до Криму, за словами самого актора, не так вже й багато.

"Коли викладаєш, припустимо, в Ялті виклав, садиба Антона Павловича Чехова, і лише один можливо скаже, що Крим – це Україна. Тільки один, а всі інші – ніяких проблем тому, що ти знаходишся в свята святих для будь-якої освіченої людини, а вже тим більше артиста", – сказав Безруков.

Нагадаємо, що Сергій Безруков потрапив у базу "Миротворця" у 2017 році за незаконний візит до окупованого Криму. Однак через три роки, у 2020-му, Сергій Безруков знову прибув на півострів з гастролями.

Нещодавно російський артист Андрій Макаревич після гастролей в Україні попрощався з Києвом.

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