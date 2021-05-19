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Макаревич в компании друзей попрощался с Киевом: душевное фото

Сегодня, 11:16

Гастрольный тур Андрея Макаревича с его новым джазовым проектом УО5 подошел к концу. На прощанье артист сделал фото в Киеве со своей супругой и близкими

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
Фото: facebook.com/makarevichav

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич, который на днях поднял на ноги зал в Днепре, завершил гастроли в Украине. Артист опубликовал фото со своими друзьями в Киеве.

На снимке, опубликованном в Facebook, музыкант позирует в обнимку со своими друзьями и супругой, Эйнат Клайн, которая сама родом из Киева.

"Прощаемся с Киевом и друзьями", – написал Андрей Макаревич.

Поклонники и друзья артиста эмоционально отреагировали на его отъезд и пригласили приехать снова.

Андрей Макаревич с друзьями в Киеве
Андрей Макаревич с друзьями в Киеве
Фото: facebook.com/makarevichav

Артисту оставили душевные комментарии:

  • "Возвращайтесь! Всегда вам рады!"
  • "Лучше, – До свидания..."
  • "До скорых встреч"
  • "Андрей, не надо прощаться, надо говорить – до свидания!"

Ранее Андрей Макаревич в Полтаве заставил поклонников аплодировать стоя.

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гастроли музыкант Андрей Макаревич
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