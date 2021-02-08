В России поставили памятник Моргенштерну. И это не прикол

Бюст рэпера появился в магазине в Санкт-Петербурге

В России появился памятник Моргенштерну, которого ранее высмеял Алексей Суханов. Все не так масштабно, как может показаться на первый взгляд – бюст исполнителя поставили в магазине Санкт-Петербурга. Как это выглядит – смотрите далее.

В питерском магазине сувенирной продукции "Мам, купи" теперь есть бюст рэпера, который известен своими эпатажными выходками. Фотографии с "золотым" Алишером опубликованы в Instagram-аккаунте популярного стора.

Фото: instagram.com/mamcupy

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Фото: instagram.com/mamcupy

"Произошел так называемый прикол – в магазине Мам Купи, открылся памятник Моргенштерну... ну или это не прикол, помогите разобраться", – написала в посте блогер Дарья Милк, которая успела сделать несколько снимков и Моргенштерном.

Фото: instagram.com/dariamilkmua

Кто такой Моргенштерн

Настоящее имя Моргенштерна – Алишер Тагирович Моргенштерн. Он родился в Уфе в 1998 году и уже с подросткового возраста начал подрабатывать из-за смерти отца. Еще в школе Алишер увлекся рэпом и снял свой первый клип.

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн обрел статус такой суперзвезды среди молодого поколения, что помимо миллионной армии поклонников у него не меньшая армия ненавистников.

Недавно мы писали, что MARUV устроила горячие танцы на концерте Моргенштерна в Дубае.

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