Молодая жена Венсана Касселя показала фигуру мечты на пляже (фото)
В апреле прошлого года 23-летняя модель родила первенца
Молодая супруга актера Венсана Касселя осчастливила его рождением малыша в апреле прошлого года. 23-летняя Тина Кунаки быстро привела свое тело в прежний вид, тем более, что профессия модели обязывает.
Накануне возлюбленная знаменитого француза похвасталась своей стройной фигурой в купальнике. Фото с пляжа Тина разместила в своем Instagram-профиле.
"В меде", – коротко подписала жаркий снимок Кунаки. На фотографии она запечатлена в желтом бикини, лежа на желтом шезлонге под зонтом.
Кстати недавно 23-летнюю модель Тину Кунаки и 54-летнего актера Венсана Касселя заметили на одном из пляжей Бразилии. Супруги взяли с собой годовалую дочь Амазони, которую никогда не показывают в социальных сетях.
Интересно, что компанию семье составила младшая дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – 10-летняя Леони.
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