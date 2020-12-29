Молодая жена Венсана Касселя показала фигуру мечты на пляже (фото)

В апреле прошлого года 23-летняя модель родила первенца

Молодая супруга актера Венсана Касселя осчастливила его рождением малыша в апреле прошлого года. 23-летняя Тина Кунаки быстро привела свое тело в прежний вид, тем более, что профессия модели обязывает.

Накануне возлюбленная знаменитого француза похвасталась своей стройной фигурой в купальнике. Фото с пляжа Тина разместила в своем Instagram-профиле.

Тина Кунаки

Фото: instagram.com/tinakunakey

"В меде", – коротко подписала жаркий снимок Кунаки. На фотографии она запечатлена в желтом бикини, лежа на желтом шезлонге под зонтом.

Кстати недавно 23-летнюю модель Тину Кунаки и 54-летнего актера Венсана Касселя заметили на одном из пляжей Бразилии. Супруги взяли с собой годовалую дочь Амазони, которую никогда не показывают в социальных сетях.

Интересно, что компанию семье составила младшая дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – 10-летняя Леони.

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