Супруга Болдуина снялась в нижнем белье спустя три месяца после рождения пятого ребенка

Хилария Болдуин впечатлила подписчиков внешним видом

На своей странице в Instagram супруга знаменитого 62-летнего актера Алека Болдуина, 36-летняя Хилария Болдуин показала фигуру на новом фото с сыном Эдуардо. В начале сентября Алек и Хилария стали родителями в пятый раз.

Похоже, что йога, инструктором которой является Хилария, помогла ей прийти в форму всего за три с половиной месяца!

"Этот костюмчик на Эдуардо когда-то носили другие мои сыновья. Алек говорит, что он похож на помидор, а Рафаэль (еще один сын Болдуинов – Ред.) утверждает, что на "рождественское чудо"…Я за вариант Рафаэля", – подписала фото Болдуин.

Хилария Болдуин Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Алек и Хилария также воспитывают еще четверых детей: 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео.

Напомним, Алек и Хилария Болдуин показали лицо новорожденного сына.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться