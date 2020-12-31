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Младшая сестра Ким Кардашьян показала аппетитные формы в бассейне: фото

Сегодня, 12:00

Кайли Дженнер снялась в предновогодней фотосессии

23-летняя Кайли Дженнер, младшая сестра теледивы и бизнесвумен Ким Кардашьян, провожает старый год в бассейне.

Кайли опубликовала горячие фото на своей страничке в Instagram, на которых позирует в крошечном бикини и очках в тон купальнику. На снимках Дженнер сделала акцент на свой пышный бюст.

"Заплывая в 2021-й", – лаконично подписала фото Кайли.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Сексуальные фото Дженнер оценили ее поклонники: "Вот это фигура", "Красотка", "Ну что за малышка", "Королева", "Ты прекрасна".

Кайли нередко публикует соблазнительные фото в Сети. Стоит отметить, что Дженнер, как ее сестра, не раз прибегала к услугам пластического хирурга.

Напомним, недавно в Беверли-Хиллз на Кайли Дженнер напали зоозащитники. Мы также сообщали, что Кайли Дженнер опубликовала соблазнительные фото в купальнике.

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