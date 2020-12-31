Младшая сестра Ким Кардашьян показала аппетитные формы в бассейне: фото
Кайли Дженнер снялась в предновогодней фотосессии
23-летняя Кайли Дженнер, младшая сестра теледивы и бизнесвумен Ким Кардашьян, провожает старый год в бассейне.
Кайли опубликовала горячие фото на своей страничке в Instagram, на которых позирует в крошечном бикини и очках в тон купальнику. На снимках Дженнер сделала акцент на свой пышный бюст.
"Заплывая в 2021-й", – лаконично подписала фото Кайли.
Сексуальные фото Дженнер оценили ее поклонники: "Вот это фигура", "Красотка", "Ну что за малышка", "Королева", "Ты прекрасна".
Кайли нередко публикует соблазнительные фото в Сети. Стоит отметить, что Дженнер, как ее сестра, не раз прибегала к услугам пластического хирурга.
Напомним, недавно в Беверли-Хиллз на Кайли Дженнер напали зоозащитники. Мы также сообщали, что Кайли Дженнер опубликовала соблазнительные фото в купальнике.
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