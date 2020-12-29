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51-летняя Дженнифер Энистон в лосинах показала экстремальную растяжку (фото)

Сегодня, 11:32

Энистон продемонстрировала идеальную физическую форму

В любом возрасте можно выглядеть на все 100%, если следить за питанием и заниматься физическими упражнениями. Это недавно доказала 72-летняя мать Илона Маска – Мэй Маск, а теперь показывает и 51-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон.

Джен снялась в рекламной кампании бренда спортивного питания Vital Proteins. На кадрах Энистон делает растяжку, позируя перед камерой в коротком топике и лосинах темно-синего оттенка. К слову, Джен является креативным директором этого бренда.

Фото: Vital Proteins

Энистон очень любит занятия спортом. Ранее актриса признавалась, что увлекается боксом. Она также придерживается диеты 16/8, где 16 часов нужно голодать и в течение 8 часов – питаться. Кроме бокса Дженнифер также практикует йогу.

Фото: Vital Proteins

Ранее мы объясняли, почему Дженнифер Энистон избегает Меган Маркл.

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