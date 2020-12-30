Звезда "Великолепного века" впервые продемонстрировала беременный животик

Мерьем Узерли опубликовала фото на последнем месяце беременности

37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли известная всем по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век" опубликовала в Instagram фотосессию на последнем месяце беременности.

В сентябре стало известно, что актриса ждет второго ребенка. Больше она старалась не говорить о своем положении и не привлекать внимания. В Сети даже засомневались, а беременна ли звезда "Великолепного века". Но в канун Нового года актриса решила порадовать поклонников и развеять все слухи.

На снимках Узерли предстала в бордовом платье с рюшами, обнажив уже достаточно большой живот.

Мерьем Узерли на последнем месяце беременности Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли на последнем месяце беременности Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли на последнем месяце беременности Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли на последнем месяце беременности Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли на последнем месяце беременности Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли на последнем месяце беременности Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Известно, что избранник Мерьем американский бизнесмен. Пара познакомилась в Берлине, где мужчина уже несколько лет работает. Также у Мерьем есть семилетняя дочь Лара от турецкого бизнесмена, с которым актриса рассталась еще до рождения первенца.

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