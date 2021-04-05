"Ход королевы", "Корона" и "Суд над чикагской семеркой: названы лучшие актеры 2020 года
Этой ночью состоялась онлайн-церемония вручения наград
Этой ночью Гильдия киноактеров США назвала лучших актеров 2020 года. Часто данную церемонию называют репетицией "Оскара", который состоится 25 апреля.
От обычного торжества с красной дорожкой отказались из-за карантинных ограничений. Вместо этого, награждение и речи актеров записали заранее в уже привычном онлайн-формате.
Имена победителей были опубликованы на официальном сайте SAG Awards.
Лучшая мужская роль – Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно)
Лучшая женская роль – Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
Лучшая мужская роль второго плана – Даниэль Калуя ("Иуда и Черный Мессия")
Лучшая женская роль второго плана – Юн Ю-Юнг ("Минари")
Лучший актерский ансамбль – "Суд над чикагской семеркой"
Номинации за телевизионный сериал – Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
"Корона"
Лучший актер в драматическом сериале – Джейсон Бейтман ("Озарк")
Лучшая актриса в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон ("Корона")
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале – "Шиттс Крик"
Лучший актер в комедийном сериале – Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
Лучшая актриса в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")
Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
Лучший каскадерский состав на телевидении – "Мандалорец"
Ранее были оглашены победители "Золотого глобуса".
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