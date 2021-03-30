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Что известно о новом боевике "Гнев человеческий" – от создателя "Джентльменов" Гая Ричи

Сегодня, 16:48

Премьера на больших экранах состоится уже этой весной

Вчера все киноманы мира были прикованы к экранам, когда вышел трейлер нового фильма Гая Ричи – экшн-триллера "Гнев человеческий".

Судя по успеху его предыдущей картины "Джентльмены", по которой планируют снять сериал, вполне ожидаемо, что режиссер снова "соберет кассу". Тем более, что это первая за более, чем 15 лет совместная работа Гая Ричи с актером Джейсоном Стэйтемом – звездой "Большого куша" и "Карты, деньги, два ствола".

Кого Джейсон Стэйтем сыграет в "Гневе человеческом" и что стоит ожидать от фильма – рассказываем.

Кадр из фильма "Гнев человеческий"
Кадр из фильма "Гнев человеческий"
Фото: themoviedb.org

Джейсон Стэйтем жаждет правосудия

Внешне хладнокровный, таинственный мистер Эйч (Джейсон Стэйтем) начинает работать в инкассаторской службе, которая регулярно перевозит миллионы долларов США по Лос-Анджелесу. В последнее время эти перевозки оборачивались сущим кошмаром для инкассаторов – они часто становились жертвами ограблений. Окружающим невдомек почему же Эйч выбрал такую опасную и неблагодарную работу. Но Эйч одержим жаждой правосудия и намерен найти соучастников серии крупных ограблений, которые всколыхнули город.

Это не первый кинопроект, в котором Гай Ричи отдает главную роль Джейсону Стейтему. Начался их творческий тандем с дебютной картины Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" (1998 год). Далее последовали "Большой куш" и "Револьвер". Спустя более, чем 15 лет, творческий тандем возобновился.

Джейсон Стэйтем в фильме "Гнев человеческий"
Джейсон Стэйтем в фильме "Гнев человеческий"
Фото: themoviedb.org

Камбек Джоша Хартнетта

Одну из ролей исполняет Джош Хартнетт – звезда таких кинохитов нулевых, как "Факультет", "Одержимость", "Перл-Харбор". Но последние 10 лет Джош Хартнетт прекратил активно сниматься и отметился лишь несколькими ролями в малобюджетных фильмах. Он даже отказался от роли Бэтмена у Кристофера Нолана, и посвятил себя семье и детям. Но эта роль может стать для актера сенсационным возвращением в большое кино. Ходят слухи, что Гай Ричи был так впечатлен игрой Джоша, что пригласил его на другие проекты.

Помимо Хартнетта и Стэйтема в фильме зрители увидят яркую игру Скотта Иствуда, Холта Маккэлани, Джеффри Донована, Лазо Аонсо, Лайна Рени, Энтони Молинари и других.

Интересные факты

  • В основе сюжета – события, развернувшиеся во французской криминальной драме Николя Бухрифа "Инкассатор" 2004 года.
  • Изначально лента имела другое название – "Инкассаторский грузовик", а в процессе съемок название было заменено на оригинальное.
  • "Гнев человеческий" успели снять до начала эпидемии коронавируса и это первый американский проект англичанина Гая Ричи.
  • Это четвертый совместный проект Гая Ричи и Джейсона Стейтема.

Фильм "Гнев человеческий" выйдет в украинский прокат 22 апреля.

А пока, смотрите трейлер фильма "Гнев человеческий":

Ранее мы делали обзор нового фильма со звездой "Шерлока" Бенедиктом Камбербэтчем – "Код: Железная кора".

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